Розвідка Британії: Флот РФ вперше за два роки провів масштабні стратегічні навчання

Розвідка Великої Британії присвятила свій огляд масштабним стратегічним навчанням російського флоту Океан-24, які проходили з 10 по 16 вересня.

Про це йдеться в огляді, опублікованому британським Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що навчання були проведені після дворічної перерви.

До 2022 року Росія мала проводити щорічні навчання за участю всіх своїх збройних сил, але останні два майже напевно були скасовані через війну в Україні.

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Навчання Океан-24, швидше за все, були спробою продемонструвати потенціал і спроможність, незважаючи на війну, наголосили у розвідці.

Російські ЗМІ стверджували, що в навчаннях буде задіяно понад 400 кораблів, 120 літаків, 7000 транспортних засобів і 90 тисяч військовослужбовців, які проводили операції в Баренцевому, Балтійському, Середземному і Каспійському морях, а також в Тихому і Північному Льодовитому океанах.

"Навчання дійсно проводились в цих регіонах, але Росія майже напевно сильно перебільшила ці цифри, оскільки наразі є лише близько 300 кораблів, готових взяти в них участь", – йдеться в огляді.

У Чорному морі навчання Океан-24 не проводилися, найімовірніше, через українські атаки в перші шість місяців 2024 року, резюмували у відомстві.

Раніше розвідка Великої Британії зафіксувала новий рекорд середньодобових втрат російських окупаційних військ в Україні за весь час повномасштабного вторгнення.

Також в одному з попередніх оглядів йшлося про ситуацію довкола Вовчанського агрегатного заводу, який нещодавно був зачищений українськими силами від російських окупантів.