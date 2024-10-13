Разведка Британии: Флот РФ впервые за два года провел масштабные стратегические учения

Разведка Великобритании посвятила свой обзор масштабным стратегическим учениям российского флота Океан-24, которые проходили с 10 по 16 сентября.

Об этом говорится в обзоре, опубликованном британским Минобороны, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что учения были проведены после двухлетнего перерыва.

До 2022 года Россия должна была проводить ежегодные учения с участием всех своих вооруженных сил, но последние два почти наверняка были отменены из-за войны в Украине.

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Учения Океан-24, скорее всего, были попыткой продемонстрировать потенциал и способность, несмотря на войну, отметили в разведке.

Российские СМИ утверждали, что в учениях будет задействовано более 400 кораблей, 120 самолетов, 7000 транспортных средств и 90 тысяч военнослужащих, которые проводили операции в Баренцевом, Балтийском, Средиземном и Каспийском морях, а также в Тихом и Северном Ледовитом океанах.

"Учения действительно проводились в этих регионах, но Россия почти наверняка сильно преувеличила эти цифры, поскольку сейчас есть только около 300 кораблей, готовых принять в них участие", – говорится в обзоре.

В Черном море учения Океан-24 не проводились, скорее всего, из-за украинских атак в первые шесть месяцев 2024 года, резюмировали в ведомстве.

Ранее разведка Великобритании зафиксировала новый рекорд среднесуточных потерь российских оккупационных войск в Украине за все время полномасштабного вторжения.

Также в одном из предыдущих обзоров речь шла о ситуации вокруг Волчанского агрегатного завода, который недавно был зачищен украинскими силами от российских оккупантов.