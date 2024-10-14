У Данії конфіскували орендований Ferrari за рух зі швидкістю понад 200 км/год

Високий суд Данії ухвалив рішення конфіскувати орендований люксовий спортивний автомобіль Ferrari 488 Spider у водія, який у 2021 році порушив правила дорожнього руху, суттєво перевищивши швидкість.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Ritzau.

Інцидент стався на Великдень три роки тому, коли чоловік вирушив на щойно зареєстрованому Ferrari, який розігнав на автобані до швидкості понад 200 км/год – за дозволеної у 110 км/год.

Чоловіка помітив співробітник дорожньої поліції Данії, який склав протокол згідно з новими правилами дорожнього руху, які набули чинності за кілька днів до того. Відповідно до них, рух зі швидкістю понад 200 км/год є підставою для конфіскації авто.

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На суді водій стверджував: він був упевнений, що не розігнався до 200 км/год, тому що прилади нібито показували меншу швидкість. Але камери спостереження підтвердили, що Ferrari рухалось значно швидше.

Розгляд справи затягнувся на три роки, тому що авто було взяте в оренду, й суди мали вирішити, чи можна конфіскувати такі транспортні засоби у водіїв.

Крім того, водію присудили 20 днів ув'язнення, а ще його позбавили права керування транспортними засобами на три роки.

У 2022 році поліція Чеської Республіки поповнила свій парк автомобілів конфіскованим Ferrari, здатним розвивати швидкість до 326 км/год.

А минулоріч 76-річний фінський бізнесмен Андерс Віклеф отримав 121 тисячу євро штрафу після того, як вкотре перевищив швидкість на авто.