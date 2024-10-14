В Дании конфисковали арендованный Ferrari за движение со скоростью более 200 км/ч

Высокий суд Дании принял решение конфисковать арендованный люксовый спортивный автомобиль Ferrari 488 Spider у водителя, который в 2021 году нарушил правила дорожного движения, существенно превысив скорость.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ritzau.

Инцидент произошел на Пасху три года назад, когда мужчина отправился на только что зарегистрированном Ferrari, который разогнал на автобане до скорости более 200 км/ч – при разрешенной в 110 км/ч.

Мужчину заметил сотрудник дорожной полиции Дании, который составил протокол согласно новым правилам дорожного движения, которые вступили в силу за несколько дней до того. Согласно им, движение со скоростью более 200 км/ч является основанием для конфискации авто.

Реклама:

На суде водитель утверждал: он был уверен, что не разогнался до 200 км/ч, потому что приборы якобы показывали меньшую скорость. Но камеры наблюдения подтвердили, что Ferrari двигалось значительно быстрее.

Рассмотрение дела затянулось на три года, потому что авто было взято в аренду, и суды должны были решить, можно ли конфисковать такие транспортные средства у водителей.

Кроме того, водителю присудили 20 дней заключения, а еще его лишили права управления транспортными средствами на три года.

В 2022 году полиция Чешской Республики пополнила свой парк автомобилей конфискованным Ferrari, способным развивать скорость до 326 км/ч.

А в прошлом году 76-летний финский бизнесмен Андерс Виклеф получил 121 тысячу евро штрафа после того, как в очередной раз превысил скорость на авто.