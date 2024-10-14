У Брюсселі збереться Рада Україна-НАТО

Рада Україна-НАТО, яка є ключовим органом співпраці Києва з Альянсом, збереться в четвер, 17 жовтня, у межах зустрічі держав – членів Альянсу на рівні міністрів оборони.

Про це йдеться в програмі міністерської зустрічі НАТО, з якою ознайомилась "Європейська правда".

Згідно з програмою, Рада Україна-НАТО відбудеться у форматі "робочої вечері" ввечері 17 жовтня.

Невідомо, на якому рівні вона збереться і хто буде представляти Україну на засіданні.

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Востаннє Рада Україна-НАТО збиралась наприкінці серпня 2024 року. Тоді її учасники засудили останні удари Росії по українській інфраструктурі та підтвердили відданість подальшому зміцненню обороноздатності України.

Нагадаємо, Рада з'явилась за рішенням саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі у липні 2023 року як новий орган співпраці Києва з НАТО.