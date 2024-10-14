В Брюсселе соберется Совет Украина-НАТО

Совет Украина-НАТО, который является ключевым органом сотрудничества Киева с Альянсом, соберется в четверг, 17 октября, в рамках встречи государств – членов Альянса на уровне министров обороны.

Об этом говорится в программе министерской встречи НАТО, с которой ознакомилась "Европейская правда".

Согласно программе, Совет Украина-НАТО состоится в формате "рабочего ужина" вечером 17 октября.

Неизвестно, на каком уровне он соберется и кто будет представлять Украину на заседании.

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Последний раз Совет Украина-НАТО собирался в конце августа 2024 года. Тогда его участники осудили последние удары России по украинской инфраструктуре и подтвердили приверженность дальнейшему укреплению обороноспособности Украины.

Напомним, Совет появился по решению саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе в июле 2023 года как новый орган сотрудничества Киева с НАТО.