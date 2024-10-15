У Європі запевнили, що Україна не втратить права на імпорт електроенергії з ЄС узимку

Енергетичне співтовариство, яке об’єднує держави Євросоюзу та їхніх сусідів, заявило, що проблеми із сертифікацією "Укренерго" як незалежного оператора не вплинуть на можливість України імпортувати електроенергію взимку.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Енергетичного співтовариства, яке цитує "Європейська правда".

В Енергетичному співтоваристві відреагували на свого листа, поширеного напередодні у ЗМІ, де Київ закликають до 9 грудня вирішити проблеми з відповідністю компанії "Укренерго" європейським стандартам, інакше компанія ризикує втратити європейську сертифікацію оператора.

Експерт з енергетичних питань, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив, що у разі втрати сертифікації "Укренерго" Україна може втратити імпорт електроенергії з Європи, і це є серйозною загрозою перед новою зимою в умовах російських обстрілів.

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Але в Енергетичному співтоваристві кажуть, що процес сертифікації – який почався задовго до повномасштабного вторгнення – не вплине на здатність України імпортувати електроенергію з ЄС взимку, а протилежні твердження є "оманливими".

"Шкода, що внутрішній лист Секретаріату Енергетичного Співтовариства, адресований Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), був неправомірно використаний для поширення цих тверджень", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомляли, що ЄС планує збільшити потужність експорту електрики в Україну, що є частиною плану "пом’якшення" проходження зими в умовах російських обстрілів енергосистеми.