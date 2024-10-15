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У Європі запевнили, що Україна не втратить права на імпорт електроенергії з ЄС узимку

Новини — Вівторок, 15 жовтня 2024, 16:57 — Олег Павлюк

Енергетичне співтовариство, яке об’єднує держави Євросоюзу та їхніх сусідів, заявило, що проблеми із сертифікацією "Укренерго" як незалежного оператора не вплинуть на можливість України імпортувати електроенергію взимку.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Енергетичного співтовариства, яке цитує "Європейська правда".

В Енергетичному співтоваристві відреагували на свого листа, поширеного напередодні у ЗМІ, де Київ закликають до 9 грудня вирішити проблеми з відповідністю компанії "Укренерго" європейським стандартам, інакше компанія ризикує втратити європейську сертифікацію оператора.

Експерт з енергетичних питань, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив, що у разі втрати сертифікації "Укренерго" Україна може втратити імпорт електроенергії з Європи, і це є серйозною загрозою перед новою зимою в умовах російських обстрілів.

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Але в Енергетичному співтоваристві кажуть, що процес сертифікації – який почався задовго до повномасштабного вторгнення – не вплине на здатність України імпортувати електроенергію з ЄС взимку, а протилежні твердження є "оманливими".

"Шкода, що внутрішній лист Секретаріату Енергетичного Співтовариства, адресований Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), був неправомірно використаний для поширення цих тверджень", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомляли, що ЄС планує збільшити потужність експорту електрики в Україну, що є частиною плану "пом’якшення" проходження зими в умовах російських обстрілів енергосистеми. 

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Енергетика
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