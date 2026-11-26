22 листопада президент Словаччини Петер Пеллегріні розкритикував чотирьох депутатів Європарламенту від партії Smer прем’єра Роберта Фіцо за голосування проти резолюції про повернення українських дітей.

Президент назвав це "ганебним" та шкідливим для репутації країни.

Показово, що це не перша публічна критика з боку Пеллегріні на адресу Роберта Фіцо та його однопартійців.

Про те, чому президент Словаччини, який уникав конфронтації з Робертом Фіцо, раптом суттєво змінив риторику і чи матиме це вплив на зовнішній курс Братислави, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Президент проти прем’єра: як у Словаччині готуються до виборів і до чого тут українські діти. Далі – стислий її виклад.

У вересні 2027 року у Словаччині мають пройти чергові парламентські вибори. Якщо, звісно, не станеться дострокових – втрата керівною коаліцією парламентської більшості робить цей варіант цілком можливим.

До цих виборів партія "Голос", почесним головою якої є президент Петер Пеллегріні, йде з не дуже добрими результатами.

Різке падіння популярності – майже втричі за три роки – пов’язують насамперед з участю партії у коаліції на чолі з Робертом Фіцо. Адже обіцянка Пеллегріні блокувати будь-які антизахідні урядові ініціативи, дана при створенні коаліції, виявилася порожньою.

Більш того, Роберт Фіцо вже не приховує, що в новому парламенті збирається залучити до коаліції ультраправу (та, за багатьма оцінками, неонацистську) партію "Республіка". Такий альянс ще пару років тому вважався абсолютно неможливим через токсичність ультраправих, і він здатен остаточно добити рейтинги "Голосу".

За таких обставин нинішній демарш Пеллегріні виглядає як спроба зберегти ядро своїх виборців.

Тим більше, що риторика Фіцо з наближенням виборів стає все більш антиєвропейською.

Тож президент мусить реагувати на неї, якщо не хоче подальшого падіння рейтингів своєї партії. Але при цьому Пеллегріні уникає реальних конфліктів із Фіцо.

На початку вересня Петер Пеллегріні озвучив досить дивну заяву. За його словами, найкращим сценарієм після наступних парламентських виборів була б коаліція двох найбільших партій – Smer прем’єр-міністра Роберта Фіцо та опозиційної "Прогресивної Словаччини" (PS).

Звичайно, у "Прогресивній Словаччині" заявили про нереалістичність блокування зі Smer. Ймовірно, в партії Фіцо також не бачать для себе можливості альянсу з принциповими політичними противниками.

Пеллегріні надіслав сигнал опозиції, тому що для нього створення коаліції у наступному скликанні парламенту з нинішньою опозицією – найкращий сценарій.

Навіть якщо Фіцо збереже більшість, вага партії президента "Голос" в його коаліції впаде, а отже, зменшаться й шанси Пеллегріні переобратися на другий термін. Нова коаліція з опозицією мала б більше причин підтримати його як спільного кандидата на президентських виборах 2029 року.

Хай там як, Словаччина поступово входить у парламентські вибори. І кожен політичний лідер буде намагатися по-своєму мобілізувати свій електорат.

Від Роберта Фіцо варто чекати нових антиукраїнських та антиєвропейських заяв (на кшталт того, що результати референдуму 2003 року про підтримку вступу в ЄС нібито були сфальсифіковані).

Проте є шанс, що такі заяви посилюватимуть напругу всередині коаліції. І останні заяви Петера Пеллегріні є свідченням цього процесу.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Президент проти прем’єра: як у Словаччині готуються до виборів і до чого тут українські діти.