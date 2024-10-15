У Чорногорії закликають уникати одного з портів через концентрацію свинцю і миш’яку

Влада Чорногорії у вівторок, 15 жовтня, закликала громадян уникати району середземноморського порту Бар після того, як проби 2023 року показали перевищену концентрацію токсичних металів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Vijesti.

Минулорічні вимірювання в околицях Бара виявили підвищені концентрації миш'яку і свинцю в промисловій частині порту.

До цієї інформації додались поширені чорногорськими ЗМІ твердження про підвищений рівень свинцю в крові у майже 60 працівників одного з підприємств у районі. Вони до того ж стверджували, що звертались до лікарів, але допомоги не отримали.

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Голова профспілки працівників Зоран Мартинович сказав Vijesti, що в майже всіх працівників підприємства є проблеми зі здоров’ям, характерні для отруєння металами.

Їхній тривалий вплив може викликати рак, ураження шкіри, серцеві захворювання або проблеми з нирками.

Директор Управління з охорони навколишнього середовища Чорногорії Мілан Газдич у вівторок підтвердив, що концентрації свинцю в районі Бара "дуже високі", а концентрація миш'яку "навіть в 10 разів перевищує встановлені цільові значення".

"Рекомендація полягає в тому, щоб громадяни, ті, кому не потрібно їхати в цей район, навколо порту Бар, уникали його до тих пір, поки не будуть виконані всі заходи, призначені екологічною інспекцією", – заявив Газдич.

Порт у чорногорському місті Бар обслуговує контейнеровози, вантажні судна і круїзні лайнери. Він перебуває у мажоритарній власності турецької компанії Global Port Holdings.

Раніше підрахували, що 2021 році через забруднення повітря у ЄС померли пів мільйона людей – близько половини смертей можна було б уникнути, скоротивши забруднення до рекомендованих лікарями меж.