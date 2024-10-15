В Черногории призывают избегать одного из портов из-за концентрации свинца и мышьяка

Власти Черногории во вторник, 15 октября, призвали граждан избегать района средиземноморского порта Бар после того, как пробы 2023 года показали превышенную концентрацию токсичных металлов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Vijesti.

Прошлогодние измерения в окрестностях Бара обнаружили повышенные концентрации мышьяка и свинца в промышленной части порта.

К этой информации добавились распространённые черногорскими СМИ утверждения о повышенном уровне свинца в крови у почти 60 работников одного из предприятий в районе. Они к тому же утверждали, что обращались к врачам, но помощи не получили.

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Председатель профсоюза работников Зоран Мартынович сказал Vijesti, что почти у всех работников предприятия есть проблемы со здоровьем, характерные для отравления металлами.

Их длительное воздействие может вызвать рак, поражение кожи, сердечные заболевания или проблемы с почками.

Директор Управления по охране окружающей среды Черногории Милан Газдич во вторник подтвердил, что концентрации свинца в районе Бара "очень высоки", а концентрация мышьяка "даже в 10 раз превышает установленные целевые значения".

"Рекомендация состоит в том, чтобы граждане, те, кому не нужно ехать в этот район, вокруг порта Бар, избегали его до тех пор, пока не будут выполнены все меры, назначенные экологической инспекцией", – заявил Газдич.

Порт в черногорском городе Бар обслуживает контейнеровозы, грузовые суда и круизные лайнеры. Он находится в мажоритарной собственности турецкой компании Global Port Holdings.

Ранее подсчитали, что в 2021 году из-за загрязнения воздуха в ЕС умерли полмиллиона человек – около половины смертей можно было бы избежать, сократив загрязнение до рекомендованных врачами пределов.