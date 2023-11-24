Забруднене повітря призвело до смерті понад пів мільйона людей в ​​ЄС у 2021 році

У 2021 році через забруднення повітря у ЄС померли пів мільйона людей – близько половини смертей можна було б уникнути, скоротивши забруднення до рекомендованих лікарями меж.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на видання The Guardian, заявили дослідники з Європейського агентства з навколишнього середовища (EEA).

Як вони стверджують, 253 тисяч смертей відбулися через перевищення максимальної рекомендованої концентрації дрібнодисперсних частинок, відомих як PM2.5.

Ще 52 тисячі людей померли від надмірного вмісту діоксиду азоту, а 22 тисячі – від короткочасного впливу надмірного вмісту озону.

"Цифри, оприлюднені сьогодні EEA, нагадують нам, що забруднення повітря все ще залишається проблемою номер один у сфері охорони здоров'я в ЄС", – сказав Віргініюс Сінкявічюс, єврокомісар з питань довкілля.

Лікарі кажуть, що забруднення повітря є одним з найбільших вбивць у світі, але кількість смертей швидко зменшиться, якщо країни очистять свою економіку. У період з 2005 по 2021 рік кількість смертей від перевищення концентрації PM2,5 в ЄС знизилася на 41%, а до кінця десятиліття ЄС має намір досягти 55%.

ВООЗ, яка посилила свої рекомендації щодо якості повітря у 2021 році, попереджає, що жоден рівень забруднення повітря не може вважатися безпечним, але організація встановила верхні межі для певних забруднювачів.

У вересні Європейський парламент проголосував за приведення правил ЄС щодо якості повітря у відповідність до норм ВООЗ, але вирішив відкласти це до 2035 року.

"Хороша новина полягає в тому, що політика чистого повітря працює, і якість нашого повітря покращується. Але нам потрібно зробити ще більше і знизити рівень забруднення ще більше", – сказав Сінкявічюс.

Спалювання викопного палива, водіння автомобілів і розведення худоби виділяють великі обсяги токсичних газів і шкідливих частинок, якими потім дихають люди. Найменші з цих частинок, відомі як PM2,5, можуть потрапляти в кров, де вони поширюються по всьому тілу та пошкоджують органи – від мозку до репродуктивних органів.

Цьогорічне розслідування, проведене The Guardian, показало, що 98% людей в Європі дихають повітрям, забрудненим такою кількістю забруднюючих речовин, що це суперечить рекомендаціям ВООЗ.

Нагадаємо, в грудні Суд ЄС постановив, що люди, які зазнали шкоди здоров'ю, пов'язаної із забрудненням повітря, не можуть через суд вимагати у своєї країни відшкодування збитків, але вони можуть вимагати, аби держава "вжила необхідних заходів".