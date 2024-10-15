Нелегальний перетин кордонів ЄС помітно впав з початку 2024 року

За перші дев’ять місяців 2024 року кількість спроб нелегального перетину зовнішніх кордонів Європейського Союзу була на 42% меншою, ніж за цей же період минулоріч.

Про це свідчать дані прикордонного агентства ЄС Frontex, які наводить "Європейська правда".

З початку 2024-го було зафіксовано 166 тисяч спроб нелегально проникнути на територію ЄС, тоді як минулого року за цей же період їх було майже 280 тисяч.

Найбільш помітне зниження кількості нелегальних перетинів кордону спостерігалося на західнобалканському і центрально-середземноморському маршрутах – на 79% і 64% відповідно, зазначили у Frontex.

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Водночас на східному сухопутному кордоні та на західноафриканському маршруті спостерігалося найбільше зростання таких спроб – на 192% та 100% відповідно, або до понад 30 тисяч і понад 13 тисяч перетинів відповідно.

За рахунок сухопутного маршруту Україна, за даними Frontex, опинилась у трійці країн, громадяни яких здійснювали найбільше спроб нелегального перетину кордону. Точних даних агентство ЄС не наводить.

Міграція буде однією з головних тем дводенного саміту глав держав і урядів ЄС в Брюсселі, який розпочнеться в четвер.

За інформацією ЗМІ, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виклала план з десяти пунктів для протидії нелегальній міграції, причому там згадується і про зміни для українців.

Тим часом окремі держави, зокрема Польща, хочуть запровадити більш жорсткі заходи проти нелегальних мігрантів аж до відмови у наданні їм притулку.