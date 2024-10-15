Нелегальное пересечение границ ЕС заметно упало с начала 2024 года

За первые девять месяцев 2024 года количество попыток нелегального пересечения внешних границ Европейского Союза было на 42% меньше, чем за этот же период в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные пограничного агентства ЕС Frontex, которые приводит "Европейская правда".

С начала 2024-го было зафиксировано 166 тысяч попыток нелегально проникнуть на территорию ЕС, тогда как в прошлом году за этот же период их было почти 280 тысяч.

Наиболее заметное снижение количества нелегальных пересечений границы наблюдалось на западнобалканском и центрально-средиземноморском маршрутах – на 79% и 64% соответственно, отметили во Frontex.

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В то же время на восточной сухопутной границе и на западноафриканском маршруте наблюдался наибольший рост таких попыток – на 192% и 100% соответственно, или до более 30 тысяч и более 13 тысяч пересечений соответственно.

За счет сухопутного маршрута Украина, по данным Frontex, оказалась в тройке стран, граждане которых осуществляли больше всего попыток нелегального пересечения границы. Точных данных агентство ЕС не приводит.

Миграция будет одной из главных тем двухдневного саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе, который начнется в четверг.

По информации СМИ, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен изложила план из десяти пунктов для противодействия нелегальной миграции, причем там упоминается и об изменениях для украинцев.

Между тем отдельные государства, в частности Польша, хотят ввести более жесткие меры против нелегальных мигрантов вплоть до отказа в предоставлении им убежища.