Британія міркує про санкції проти крайніх правих ізраїльських міністрів

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив розглядає можливість запровадження санкцій проти двох ізраїльських міністрів через їхні крайні праві погляди та розпалювання ненависті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Стармер у середу, 16 жовтня, підтвердив, що Британія розгляне можливість накладання санкцій проти міністра фінансів Ізраїлю Бецалеля Смотрича і міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра через їхні суперечливі висловлювання.

Приміром, у серпні Смотрич заявив, що голод двох мільйонів людей в секторі Гази може бути "виправданим і моральним" для звільнення ізраїльських заручників. А Бен-Гвір назвав "героями" ізраїльських поселенців, підозрюваних у вбивстві палестинця.

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"Ми продовжимо притягати до відповідальності тих, хто несе відповідальність за це насильство", – сказав речник британського прем’єра, не уточнивши, коли може бути ухвалене рішення про санкції.

Водночас напередодні Британія запровадила нові санкції, спрямовані проти ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан, причетних до насильства проти палестинців.

У серпні високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель також запропонував 27 країнам-членам ЄС запровадити санкції проти двох ізраїльських міністрів Смотрича та Бен-Гвіра.