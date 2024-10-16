Британия раздумывает о санкциях против крайне правых израильских министров

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что рассматривает возможность введения санкций против двух израильских министров из-за их крайне правых взглядов и разжигания ненависти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Стармер в среду, 16 октября, подтвердил, что Британия рассмотрит возможность наложения санкций против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира из-за их противоречивых высказываний.

К примеру, в августе Смотрич заявил, что голод двух миллионов людей в секторе Газы может быть "оправданным и моральным" для освобождения израильских заложников. А Бен-Гвир назвал "героями" израильских поселенцев, подозреваемых в убийстве палестинца.

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"Мы продолжим привлекать к ответственности тех, кто несет ответственность за это насилие", – сказал представитель британского премьера, не уточнив, когда может быть принято решение о санкциях.

В то же время накануне Великобритания ввела новые санкции, направленные против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, причастных к насилию против палестинцев.

В августе высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель также предложил 27 странам-членам ЕС ввести санкции против двух израильских министров Смотрича и Бен-Гвира.