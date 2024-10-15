Британія наклала нові санкції проти ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у вівторок, 15 жовтня, оголосив про чергові санкції у відповідь на насильство з боку "екстремістських ізраїльських поселенців" на Західному березі річки Йордан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Санкції Британії спрямовані проти трьох ізраїльських поселень і чотирьох організацій, які, як стверджується, "підтримували, підбурювали і заохочували насильство" проти палестинських громад на Західному березі річки Йордан.

Серед організацій, що потрапили під санкції, – релігійна школа, "відома своєю пропагандою насильства проти неєвреїв", а також ізраїльська благодійна організація, яка, як стверджує Лондон, надає фінансову підтримку незаконним поселенням.

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Також під санкції потрапили комерційна будівельна компанія і неурядова організація, звинувачені у волонтерській допомозі незаконним поселенням Ізраїлю.

"Уряд Ізраїлю повинен припинити насильство з боку поселенців і зупинити експансію поселенців на палестинських землях. До тих пір, поки насильницькі екстремісти залишатимуться безкарними, Британія і міжнародне співтовариство продовжуватимуть діяти", – прокоментував Леммі.

За даними ООН, з жовтня 2023 року на Західному березі річки Йордан відбулось понад 1400 нападів ізраїльських поселенців на палестинські громади.

Останній пакет санкцій Британії, спрямований проти причетних до насильства з боку ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан, став третім за ліком. Попередні оголосили в лютому й травні цього року.

Після війни 1967 року Ізраїль окупував Західний берег річки Йордан, який палестинці вважають основою своєї держави. Ізраїльтяни побудували на Західному березі єврейські поселення, які більшість країн світу вважають незаконними.

Ізраїль заперечує це і посилається на історичні та біблійні зв'язки з цією землею.