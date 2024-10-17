Опитування CNN: У президентських перегонах в США немає явного лідера

У США, за оновленими результатами опитування, у середньому 50% виборців підтримують віцепрезидентку та кандидатку від демократів Камалу Гарріс, а колишнього президента і кандидата від республіканців Дональда Трампа – 49%

Про це свідчать результати оновленого середнього опитування CNN Poll of Polls, передає "Європейська правда".

Загалом було проведено п’ять опитувань, два з яких дають Гарріс невелику перевагу над Трампом, а інші три свідчать про те, що кандидати на президентських перегонах ідуть "нога в ногу".

Останній середній показник включає опитування, оприлюднене в ввечері 16 жовтня Fox News, яке не виявило явного лідера в президентських перегонах на національному рівні: 50% вірогідних виборців підтримують Трампа, а 48% – Гарріс.

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Як зазначається, в опитуванні Fox 8 із 10 зареєстрованих виборців, які підтримують Трампа, кажуть, що вони здебільшого підтримують його, а не голосують проти Гарріс.

Водночас 66%, які підтримують Гарріс, зазначають, що вони голосують за неї, а не проти Трампа.

Коли виборців просили описати головну проблему чи фактор, що мотивували їх у виборі кандидата, найпоширенішими причинами серед прихильників Гарріс були неприязнь до іншого кандидата, захист демократії та аборти; серед прихильників Трампа – економіка, міграція та характеристики кандидатів.

Останні опитування показали, що Гарріс за останній місяць стали більш прихильно сприймати виборці в аспектах довіри та змін, де республіканський кандидат Дональд Трамп раніше мав виключну перевагу.

Нещодавнє опитування Гарвардського центру американських політичних досліджень показало, що Трамп має невелику перевагу над Гарріс за кількістю виборців, які голосують достроково в так званих ключових штатах.