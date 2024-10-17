Опрос CNN: В избирательной гонке на пост американского президента нет лидера

По обновленным результатам опроса, в среднем 50% избирателей поддерживают вице-президента и кандидата от демократов Камалу Харрис, а бывшего президента и кандидата от республиканцев на пост главы государства Дональда Трампа – 49%

Об этом свидетельствуют результаты обновленного среднего опроса CNN Poll of Polls, передает "Европейская правда".

Информируется, что было проведено пять опросов, два из которых дают Харрис небольшое преимущество над Трампом, а остальные три свидетельствуют о том, что кандидаты на президентской гонке идут "нога в ногу".

Последний средний показатель включает опрос, обнародованный в вечером 16 октября Fox News, который не выявил явного лидера в президентской гонке на национальном уровне: 50% вероятных избирателей поддерживают Трампа, а 48% – Харрис.

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Как отмечается, в опросе Fox 8 из 10 зарегистрированных избирателей, которые поддерживают Трампа, говорят, что они в основном поддерживают его, а не голосуют против Харрис.

В то же время 66%, которые поддерживают Харрис, отмечают, что они голосуют за нее, а не против Трампа.

Когда избирателей просили описать главную проблему или фактор, мотивировавшие их в выборе кандидата, самыми распространенными причинами среди сторонников Харрис были неприязнь к другому кандидату, защита демократии и аборты; среди сторонников Трампа – экономика, миграция и характеристики кандидатов.

Последние опросы показали, что Харрис за последний месяц стали более благосклонно воспринимать избиратели в аспектах доверия и изменений, где республиканский кандидат Дональд Трамп ранее имел исключительное преимущество.

Недавний опрос Гарвардского центра американских политических исследований показал, что Трамп имеет небольшое преимущество над Харрис по количеству избирателей, голосующих досрочно в так называемых ключевых штатах.