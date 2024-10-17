У Чехії відхилили позов стосовно замороження російського держмайна

Муніципальний суд Праги відхилив адміністративний позов проти уряду Чехії, який подало російське федеральне підприємство "Госзагрансобственность" через включення в чеський санкційний список.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Позов "Госзагрансобственности", яка управляє багатьма об'єктами нерухомості в Чехії, що є власністю Росії, оскаржував включення компанії до чеського національного санкційного списку.

У празькому суді, оголошуючи про відхилення позову, зазначили, що не розглядали правильності чи неправильності дій уряду Чехії.

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"Ми розглядаємо законність внесення позивача до санкційного списку і те, чи були дотримані його процесуальні права з погляду закону. Нічого іншого ми не оцінюємо", – наголосив суддя Ладіслав Гейтманек.

Він додав, що уряд Чехії дотримався процедур, розглянувши скарги "Госзагрансобственности" проти включення до санкційного списку та відхиливши скарги в січні 2024 року.

Це рішення суду ще може бути оскаржене у Вищому адміністративному суді Чехії.

Нагадаємо, ще в листопаді 2023 року Чехія наклала санкції на російське федеральне підприємство з управління активами за кордоном управління справами президента РФ "Госзагрансобственность"та оголосила про заморожування усіх державних активів Росії на чеській території.

Замороження стосується близько 70 об'єктів нерухомості в Чехії, насамперед у Празі та Карлових Варах. Заходи не поширюються на дипломатичні представництва, які є чотирма будівлями, такі як посольство або резиденція посла.

Росія раніше назвала цей крок чеського уряду незаконним та пообіцяла відповісти, чого не сталось і досі.