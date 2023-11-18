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Росія пообіцяла Празі відповісти на заморожування свого держмайна в Чехії

Субота, 18 листопада 2023, 14:38

Міністерство закордонних справ Росії в п’ятницю, 17 листопада, викликало тимчасового повіреного у справах Чехії Їржі Чистецького у зв’язку з рішенням Праги заморозити російські державні активи на чеській території.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в суботу оголосило російське МЗС.

МЗС Росії розповіло чеському дипломату про "рішучий протест" через заморожування російських державних активів і санкції проти федерального підприємства "Госзагрансобственность". У типовому для себе ключі згадали і про "правове свавілля" Чехії.

Чехія домагатиметься замороження державних активів Росії на рівні ЄС

"З метою захисту своїх законних інтересів російська сторона задіє всі способи, зокрема зробить відповідні кроки щодо чеських майнових активів у Росії", – анонсувала Москва.

Як повідомлялось, уряд Чехії в середу підтримав пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського про заморожування усіх державних активів Росії на чеській території.

Також він оголосив про внесення до чеського санкційного списку російського федерального підприємства з управління активами за кордоном управління справами президента РФ "Госзагрансобственность".

Раніше, коментуючи заяви російської сторони про можливі заходи у відповідь, чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський підкреслив, що вони не будуть проблемою.

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