Росія пообіцяла Празі відповісти на заморожування свого держмайна в Чехії

Міністерство закордонних справ Росії в п’ятницю, 17 листопада, викликало тимчасового повіреного у справах Чехії Їржі Чистецького у зв’язку з рішенням Праги заморозити російські державні активи на чеській території.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в суботу оголосило російське МЗС.

МЗС Росії розповіло чеському дипломату про "рішучий протест" через заморожування російських державних активів і санкції проти федерального підприємства "Госзагрансобственность". У типовому для себе ключі згадали і про "правове свавілля" Чехії.

"З метою захисту своїх законних інтересів російська сторона задіє всі способи, зокрема зробить відповідні кроки щодо чеських майнових активів у Росії", – анонсувала Москва.

Як повідомлялось, уряд Чехії в середу підтримав пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського про заморожування усіх державних активів Росії на чеській території.

Також він оголосив про внесення до чеського санкційного списку російського федерального підприємства з управління активами за кордоном управління справами президента РФ "Госзагрансобственность".

Раніше, коментуючи заяви російської сторони про можливі заходи у відповідь, чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський підкреслив, що вони не будуть проблемою.