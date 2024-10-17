В Чехии отклонили иск о замораживании российского госимущества

Муниципальный суд Праги отклонил административный иск против правительства Чехии, который подало российское федеральное предприятие "Госзагрансобственность" из-за включения в чешский санкционный список.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Иск "Госзагрансобственности", которая управляет многими объектами недвижимости в Чехии, являющимися собственностью России, оспаривал включение компании в чешский национальный санкционный список.

В пражском суде, объявляя об отклонении иска, отметили, что не рассматривали правильности или неправильности действий правительства Чехии.

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"Мы рассматриваем законность внесения истца в санкционный список и то, были ли соблюдены его процессуальные права с точки зрения закона. Ничего другого мы не оцениваем", – подчеркнул судья Ладислав Гейтманек.

Он добавил, что правительство Чехии соблюло процедуры, рассмотрев жалобы "Госзагрансобственности" против включения в санкционный список и отклонив жалобы в январе 2024 года.

Это решение суда еще может быть обжаловано в Высшем административном суде Чехии.

Напомним, еще в ноябре 2023 года Чехия наложила санкции на российское федеральное предприятие по управлению активами за рубежом управления делами президента РФ "Госзагрансобственность" и объявила о замораживании всех государственных активов России на чешской территории.

Замораживание касается около 70 объектов недвижимости в Чехии, прежде всего в Праге и Карловых Варах. Меры не распространяются на дипломатические представительства, которые являются четырьмя зданиями, такие как посольство или резиденция посла.

Россия ранее назвала этот шаг чешского правительства незаконным и пообещала ответить, чего не произошло до сих пор.