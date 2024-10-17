У Нідерландах чоловіка підозрюють у вбивстві колишньої партнерки з України

Прокуратура Нідерландів підозрює 40-річного жителя міста Хогевен, що на південному сході країни, у вбивстві колишньої співмешканки з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Тіло українки знайшли 10 жовтня в місті Ассен після того, як поліція отримала повідомлення про її зникнення. Нідерландця, який у цей час перебував у лікарні, арештували.

Місцеві ЗМІ пишуть, що українка приїхала до Нідерландів у 2022 році з Миколаєва, рятуючись від бойових дій в Україні.

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Вона зустрілась із нідерландцем у центрі розміщення біженців в Ассені, після чого почала жити з ним. Українка пізніше народила чоловікові двох доньок.

Знайомі померлої стверджують, що через якийсь час жінка намагалась припинити стосунки, через що чоловік переїхав до Хогевена. Після убивства українки він начебто намагався накласти на себе руки й потрапив у лікарню.

Нідерландська прокуратура інкримінує нідерландцю вбивство, а також примус до дій сексуального характеру. Наразі він перебуває під вартою.

Раніше повідомлялось, що в Німеччині прокуратура висунула звинувачення одруженим чоловіку і жінці у вбивстві молодої українки з тимчасовим захистом та її матері задля викрадення немовляти.