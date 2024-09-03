У Німеччині подружжя офіційно звинуватили у вбивстві двох українок і викраденні немовляти

У Німеччині прокуратура висунула звинувачення одруженим чоловіку і жінці у вбивстві молодої українки з тимчасовим захистом та її матері задля викрадення немовляти.

Про це повідомляє FAZ, пише "Європейська правда".

Прокуратура Мангейма висунула звинувачення подружжю з Німеччини. За версією звинувачення, вони спланували і реалізували вбивство 27-річної українки, яка щойно народила дитину, та її старшої матері, щоб забрати дитину собі.

Звинувачені – 44-річна жінка і 43-річний чоловік. Їхнє громадянство не розкривають, проте у давніших повідомленнях були згадки, що підозрювані – росіянка і німець. Мотивами злочину вважають нереалізоване бажання пари мати дітей.

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Згідно зі звинуваченням, злочин готували з весни 2023 року. План полягав у тому, щоб викрасти новонароджену дитину і видавати її за власну.

У січні 2024 року жінка через Telegram-канал для допомоги українцям з тимчасовим захистом у Німеччині сконтактувала з 27-річною українкою, яка на той час готувалась до пологів. Коли в лютому дитина народилася, змовники вирішили вбити матір і бабусю. Вони підсипали обом седативний препарат у ресторані 6 березня, а коли старшій жінці почало ставати зле, під цим приводом посадили їх у машину, щоб "повезти у лікарню".

За версією слідства, далі чоловік вбив 51-річну бабусю новонародженої на березі озера ударами по голові та вкинув тіло у воду, а після того в іншому місці так само розправився з 27-річною жінкою і підпалив тіло. Після того вони з викраденою дівчинкою поїхали до себе додому.

Обох звинувачують у скоєному спільно вбивстві у двох випадках і у викраденні неповнолітньої дитини.

Нагадаємо, тіло українки знайшли на березі Рейну за кілька днів після того, як родина зникла з притулку для біженців, де вони проживали, а згодом виявили тіло матері. Новонароджену дівчинку знайшли неушкодженою.

У червні викликало резонанс вбивство 9-річної українки Валерії у Дебельні.