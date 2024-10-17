В Нидерландах мужчину подозревают в убийстве бывшей партнерки из Украины

Прокуратура Нидерландов подозревает 40-летнего жителя города Хогевен, что на юго-востоке страны, в убийстве бывшей сожительницы из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Тело украинки нашли 10 октября в городе Ассен после того, как полиция получила сообщение о ее исчезновении. Нидерландца, который в это время находился в больнице, арестовали.

Местные СМИ пишут, что украинка приехала в Нидерланды в 2022 году из Николаева, спасаясь от боевых действий в Украине.

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Она встретилась с нидерландцем в центре размещения беженцев в Ассене, после чего начала жить с ним. Украинка позже родила двух дочерей.

Знакомые умершей утверждают, что через некоторое время женщина пыталась прекратить отношения, из-за чего мужчина переехал в Хогевен. После убийства украинки он якобы пытался покончить с собой и попал в больницу.

Нидерландская прокуратура инкриминирует нидерландцу убийство, а также принуждение к действиям сексуального характера. Сейчас он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Германии прокуратура предъявила обвинения женатым мужчине и женщине в убийстве молодой украинки с временной защитой и ее матери для похищения младенца.