У п’ятницю "ХДС", партія Сари Вагенкнехт і СДПН у Тюрингії підбили підсумки перемовин про можливість формування коаліції.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У підсумковому позиційному документі "Християнсько-демократичний союз", СДПН і Альянс Сари Вагенкнехт окреслили свої позиції і теми для обговорень у разі рішення почати коаліційні перемовини.

Проте після того в Альянсі Сари Вагенкнехт заявили, що хочуть повторних перемовин стосовно "мирної преамбули", і що це буде їхньою обов’язковою умовою на випадок запуску коаліційних перемовин.

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Зараз у спільному документі зазначено лише те, що сторони "залишать простір для обговорення теми миру у Європі у майбутніх переговорах і разом звернуть на неї увагу".

Земельна лідерка альянсу Катя Вольф заявила, що залишати тему війни за межами підсумкового документа з перемовин "неприйнятно".

Ще один співлідер Сеффен Щюц заявив, що вони внесуть конкретне формулювання цього пункту і там буде йтися про "більше дипломатичних зусиль для припинення війни в Україні" і про відмову від розміщення у Німеччині американських ракет середньої дальності.

Консерватори в Саксонії, де також завершились попередні перемовини, підтримали переговори про коаліцію з "подругою Путіна".

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