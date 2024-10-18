Консерватори в Саксонії підтримали переговори про коаліцію з "подругою Путіна"

Виконавчий комітет Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у федеральній землі Саксонія підтримав проведення переговорів про утворення коаліційного уряду із ультралівим "Союзом Сари Вагенкнехт" (ССВ), відомим скептичною позицією стосовно України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Лідер ХДС у Саксонії та регіональний прем’єр Міхаель Кречмер заявив, що його партія, яка отримала найбільше голосів на останніх земельних виборах у вересні, прагне "стабільної урядової більшості".

"Ми увійдемо в коаліцію лише тоді, коли будемо твердо переконані, що вона буде служити державі. Компроміси будуть необхідні, але вони не повинні похитнути основи наших політичних переконань", – запевнив Кречмер.

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Раніше десятки політиків ХДС висловлювались проти альянсу з партією Вагенкнехт, вказуючи зокрема на її проросійську позицію стосовно повномасштабного вторгнення в Україну.

Окрім ХДС, раніше за початок коаліційних переговорів висловились Соціал-демократична партія та сам "Союз Сари Вагенкнехт".

Таке рішення вони ухвалили після кількох раундів "ознайомчих переговорів", які завершились цього тижня укладанням позиційного документа. У ньому потенційні партнери по коаліції сформулювали сфери згоди, спірні питання та моменти, які ще потребують додаткового уточнення.

На земельних виборах у Саксонії 1 вересня Християнсько-демократичний союз став найсильнішою партією з 31,9% голосів, випередивши ультраправу "Альтернативу для Німеччини" (30,6%).

Оскільки ХДС категорично виключає альянс з "АдН", лише альянс ХДС, "ССВ" (11,8%) та соціал-демократів (7,3%) може забезпечити потенційній коаліції більшість.

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