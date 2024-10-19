В пятницу "ХДС", партия Сары Вагенкнехт и СДПГ в Тюрингии подвели итоги переговоров о возможности формирования коалиции.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В итоговом позиционном документе "Христианско-демократический союз", СДПГ и Альянс Сары Вагенкнехт обозначили свои позиции и темы для обсуждений в случае решения начать коалиционные переговоры.

Однако после этого в Альянсе Сары Вагенкнехт заявили, что хотят повторных переговоров по "мирной преамбуле", и что это будет их обязательным условием в случае запуска коалиционных переговоров.

Реклама:

Сейчас в совместном документе указано лишь то, что стороны "оставят пространство для обсуждения темы мира в Европе в будущих переговорах и вместе обратят на нее внимание".

Земельная лидер альянса Катя Вольф заявила, что оставлять тему войны за пределами итогового документа по переговорам "неприемлемо".

Еще один солидер Сеффен Щюц заявил, что они внесут конкретную формулировку этого пункта и там будет идти речь о "больше дипломатических усилий для прекращения войны в Украине" и об отказе от размещения в Германии американских ракет средней дальности.

Консерваторы в Саксонии, где также завершились предварительные переговоры, поддержали переговоры о коалиции с "подругой Путина".

О последствиях местных выборов на востоке Германии подробно читайте в статье Как партия Шольца дошла до альянса с "друзьями Путина"