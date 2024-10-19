В Тбилиси готовят большой проевропейский митинг за неделю до выборов

В воскресенье 20 октября в грузинской столице планируют большую акцию в поддержку европейского будущего Грузии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Акцию под названием "Грузия выбирает ЕС" организовали общественные организации и оппозиционные активисты. Митинг рассматривают как "генеральную репетицию" перед выборами.

Митингующие начнут собираться в воскресенье в 17:00 в пяти разных местах, откуда отправятся колоннами на площадь Свободы, где в 19:00 начнется концерт.

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Похожие акции запланированы также в других городах.

Параллельно с оппозиционным митингом будет проходить концерт, организованный мэрией Тбилиси по случаю открытия нового парка.

Предвыборный период в Грузии сопровождается все большим напряжением из-за антизападного разворота действующей власти, что грозит замораживанием евроинтеграции страны.

На саммите 17 октября в Брюсселе лидеры стран ЕС заявили о фактической остановке процесса евроинтеграции Грузии.

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