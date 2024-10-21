Трамп хоче позиватися проти CBS через відредаговане інтерв’ю Гарріс

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що думає про позов проти телеканалу CBS через інтерв’ю з його опоненткою, кандидаткою від демократів Камалою Гарріс.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Трамп і його соратники розкритикували CBS за опубліковану скорочену версію інтерв’ю з Камалою Гарріс у програмі "60 Minutes", наполягаючи, що його відредагували "так, щоб вона виглядала краще".

"Думаю, я буду позиватися проти них…. Знаєте, вони не зможуть захистити таке рішення, а якщо почнуть, і навіть якщо вони виграють, то будуть виглядати дуже незграбно", – заявив Трамп.

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"Це було так погано, що вони мали би втратити ліцензію і зняти програму з ефіру", – додав експрезидент.

У скороченій версії обрізали частину відповіді Гарріс на тему війни Ізраїлю і ХАМАС, проте згодом телеканал опублікував повну транскрипцію її відповідей так, як це було в ефірі.

Телеканал CBS повідомив, що пропонував Трампу інтерв’ю у цій самій програмі, і він спершу погодився, але потім відкликав згоду.

За даними агрегата опитування, який компонує The Hill/ Decision Desk HQ, Трамп у масштабах країни випереджає Гарріс на 2,2 процентних пункти і спостерігається тенденція до зростання його підтримки у ключових штатах.

Минулого тижня під час передвиборчого мітингу у Детройті Трамп на 20 хвилин залишився без робочого мікрофона, після чого заявив, що не заплатить компанії-орендодавцю обладнання.

Крім того, Трамп повторив своє неправдиве твердження про те, що мігранти з Гаїті у штаті Огайо нібито їдять домашніх тварин своїх сусідів.

Також Дональд Трамп укотре зробив серію дивних заяв про війну Росії проти України, розповівши про "майже всі знесені до фундаменту" українські міста та поклавши на Володимира Зеленського і Джо Байдена відповідальність за те, що вторгнення взагалі сталось.



