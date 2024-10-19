Трамп на 20 хвилин опинився без мікрофонів посеред промови на мітингу

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на 20 хвилин свого передвиборчого мітингу залишився без робочого мікрофона, після чого заявив, що не заплатить компанії-орендодавцю обладнання.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Випадок стався у п’ятницю 18 жовтня на передвиборчому мітингу Трампа у Детройті. Коли кандидат був посеред своєї промови щодо тарифної політики, мікрофон раптом перестав працювати. Трампу дали інший мікрофон, але це не змінило ситуацію.

Присутні відреагували підбадьорюючими вигуками, а Трамп у той час, поки технічна команда ламала голову над причиною проблеми, ходив сценою та іноді наспівував щось.

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Коли приблизно через 20 хвилин звук знову запрацював, Дональд Трамп почав із фрази про те, що не заплатить орендодавцю обладнання через цю пригоду.

"А потім у нас будуть тягати історію, що Трамп не оплатив рахунок підряднику. Ні, коли вони отак працюють – можна не платити. Це жахливо… Якщо він зараз знову вимкнеться, я подам позов проти цієї чортової компанії", – додав він згодом.

Це вже не перший випадок подібних погроз Дональда Трампа через технічні проблеми, але точно не відомо, чим вони закінчилися.

Як зазначає видання, сотні підрядників, які працювали з Трампом ще з часів кампанії 2016 року, скаржилися, що їм не заплатили.

Раніше цього тижня Трамп повторив своє неправдиве твердження про те, що мігранти з Гаїті у штаті Огайо нібито їдять домашніх тварин своїх сусідів.

Також Дональд Трамп укотре зробив серію дивних заяв про війну Росії проти Україну, розповівши про "майже всі знесені до фундаменту" українські міста та поклавши на Володимира Зеленського і Джо Байдена відповідальність за те, що вторгнення взагалі сталось.