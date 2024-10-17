Трамп відмовився спростувати брехню, що мігранти їдять домашніх тварин

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у середу повторив своє неправдиве твердження про те, що мігранти з Гаїті у штаті Огайо нібито їдять домашніх тварин своїх сусідів.

Про це Трамп сказав під час заходу в Маямі, відповідаючи на запитання латиноамериканської аудиторії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Відповідаючи на запитання одного з присутніх, чи справді він вірить в історії про поїдання домашніх тварин у місті Спрингфілд, Трамп наполіг на тому, що він лише "говорить те, про що повідомляють".

"Все, що я роблю – це повідомляю", – сказав Трамп. Він не поділився своїми джерелами, окрім як назвавши їх "газети".

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Колишній президент також – без жодних доказів – заявив, що громада мігрантів "їсть і інші речі, які їм не слід їсти".

Трамп мав на увазі свої коментарі про те, що гаїтянські іммігранти в Спрингфілді, штат Огайо, крадуть домашніх тварин або їдять диких тварин у парках. Місцева влада відкинула це як неправду.

Місто отримало погрози вибухів після того, як Трамп повторив свої брехливі звинувачення щодо гаїтян.

Нагадаємо, у вересні обраний Дональдом Трампом кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс фактично визнав, що поширювана республіканцями історія про нібито поїдання домашніх тварин мігрантами з Гаїті в Огайо не є правдою.

Сенатори-республіканці у приватних розмовах відмежувались від тверджень експрезидента про те, що в місті Спрингфілд мігранти з Гаїті "їдять котів і собак".