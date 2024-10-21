У Латвії хочуть покарати депутата, який назвав молодь "ідіотами"

Члени президії Сейму Латвії запропонували притягти до відповідальності депутата Александра Кірштейнса за порушення кодексу етики через його висловлювання стосовно молоді.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У латійському Сеймі вважають, що на засіданні 10 жовтня, коли розглядали поправки до закону про муніципальні вибори, Кірштейнс зробив образливі та образливі заяви.

Серед іншого, молодь він назвав "ідіотами без соціальної відповідальності, без мислення і без освіти", а говорячи про молодих матерів, висловив сумніви у їхній здатності голосувати, якщо "вони не знають, хто батько дитини".

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Кірштейнс також порівняв свого політичного опонента з хунвейбінами: "Здебільшого хунвейбіни були у віці від 14 до 16 років, ну, вони схожі на вас, це комплімент для вас''.

Президія Сейму Латвії вважає, що висловлювання Кірштейна, які містять персональні нападки і зневажливі зауваження на адресу соціальних груп і опонентів, грубо порушують Кодекс етики депутатів.

Відповідальна комісія ухвалить рішення про ймовірне порушення справи в середу, 23 жовтня.

Раніше стало відомо, що в Німеччині почала лунати критика віцеспікерки Бундестагу Айдан Озозуз після того, як вона поширила у соцмережах допис з антисіоністським гаслом.