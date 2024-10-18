Віцеспікерці Бундестагу закидають антисемітизм після допису в Instagram

У Німеччині почала лунати критика аж до закликів про відставку віцеспікерки Бундестагу Айдан Озозуз, представниці СДПН Шольца, після того, як вона поширила у соцмережах допис з антисіоністським гаслом.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Приводом для звинувачень став репост віцеспікеркою допису-сторіз лівої єврейської організації Jewish Voice for Peace, що виступає за "звільнення Палестини і юдаїзм без сіонізму". На картинці зображена розбомблена будівля школи у Газі з підписом "Це – сіонізм".

Президент Центральної ради євреїв Німеччині Йозеф Шустер назвав публікацію такого допису "негідним".

Реклама:

"Одна річ – критикувати методи ведення Ізраїлем війни, а інша – використовувати антисіоністські наративи, які торік призвели до найгірших антиізраїльських та антиєврейських виступів у Німеччині минулого року", – заявив він.

Посол Ізраїлю Рон Прозор заявив, що Озозуз "підлила оливи у вогонь", фактично поставивши під питання право Ізраїлю існувати як держава, і що це "не можна просто замести під килим".

Президентка Бундестагу Бербель Бас, також представниця СДПН, висловила жаль з приводу вчинку заступниці.

"Публікація дописів з явними антисіоністськими заявами заборонена… У цьому складному конфлікті метою має бути не нагнітання поляризації", – відреагувала вона.

Лідер найбільшої опозиційної партії "Християнсько-демократичний союз" Фрідріх Мерц надіслав Бас листа, у якому висловив обурення вчинком Озозуз і закликав Бундестаг негайно вжити заходів.

Депутат від "Зелених" Фолькер Бек заявив, що репост віцепрезидентки Бундестагу став "атакою на сіонізм та відтак Ізраїль", і що вона "перетнула червону лінію".

Генсек "ХСС", баварського партнера "ХДС", Мартін Губер зайшов навіть далі і закликав до відставки віцеспікерки. "Ми не хочемо, щоб нас представляла така заступниця спікера. У парламентах Німеччини немає місця антисемітизму, і тим більш – коли йдеться про особу на посаді віцеспікера", – заявив він у своїх соцмережах.

На тлі скандалу Озозу вибачилася за те, що образила багатьох співгромадян, і заявила, що не мала на меті викликати таку реакцію.

У новому дописі вона запевнила, що підтримує право Ізраїлю на існування і його право на самооборону після нападу бойовиків ХАМАС.

"Водночас я бачу наростаючу спіраль насильства з тисячами цивільних жертв, у тому числі жінками й дітьми. Я хочу привернути увагу до того, що цивільні страждають з обох боків. Не підтримати радикальні групи на тому чи іншому боці", – написала вона.

Минулого тижня з’їзд берлінських "Лівих" завершився скандалом через суперечку про антисемітизм.

Тим часом у Фрайбурзі ведуть розслідування через расистські вигуки на подвір'ї студентського гуртожитку, що сталось ще наприкінці вересня.