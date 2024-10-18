Укр Рус Eng

Віцеспікерці Бундестагу закидають антисемітизм після допису в Instagram

Новини — П'ятниця, 18 жовтня 2024, 20:49 — Марія Ємець

У Німеччині почала лунати критика аж до закликів про відставку віцеспікерки Бундестагу Айдан Озозуз, представниці СДПН Шольца, після того, як вона поширила у соцмережах допис з антисіоністським гаслом.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Приводом для звинувачень став репост віцеспікеркою допису-сторіз лівої єврейської організації Jewish Voice for Peace, що виступає за "звільнення Палестини і юдаїзм без сіонізму". На картинці зображена розбомблена будівля школи у Газі з підписом "Це – сіонізм". 

Президент Центральної ради євреїв Німеччині Йозеф Шустер назвав публікацію такого допису "негідним".

Реклама:

"Одна річ – критикувати методи ведення Ізраїлем війни, а інша – використовувати антисіоністські наративи, які торік призвели до найгірших антиізраїльських та антиєврейських виступів у Німеччині минулого року", – заявив він. 

Посол Ізраїлю Рон Прозор заявив, що Озозуз "підлила оливи у вогонь", фактично поставивши під питання право Ізраїлю існувати як держава, і що це "не можна просто замести під килим". 

Президентка Бундестагу Бербель Бас, також представниця СДПН, висловила жаль з приводу вчинку заступниці.

"Публікація дописів з явними антисіоністськими заявами заборонена… У цьому складному конфлікті метою має бути не нагнітання поляризації", – відреагувала вона. 

Лідер найбільшої опозиційної партії "Християнсько-демократичний союз" Фрідріх Мерц надіслав Бас листа, у якому висловив обурення вчинком Озозуз і закликав Бундестаг негайно вжити заходів. 

Депутат від "Зелених" Фолькер Бек заявив, що репост віцепрезидентки Бундестагу став "атакою на сіонізм та відтак Ізраїль", і що вона "перетнула червону лінію". 

Генсек "ХСС", баварського партнера "ХДС", Мартін Губер зайшов навіть далі і закликав до відставки віцеспікерки. "Ми не хочемо, щоб нас представляла така заступниця спікера. У парламентах Німеччини немає місця антисемітизму, і тим більш – коли йдеться про особу на посаді віцеспікера", – заявив він у своїх соцмережах. 

На тлі скандалу Озозу вибачилася за те, що образила багатьох співгромадян, і заявила, що не мала на меті викликати таку реакцію. 

У новому дописі вона запевнила, що підтримує право Ізраїлю на існування і його право на самооборону після нападу бойовиків ХАМАС.  

"Водночас я бачу наростаючу спіраль насильства з тисячами цивільних жертв, у тому числі жінками й дітьми. Я хочу привернути увагу до того, що цивільні страждають з обох боків. Не підтримати радикальні групи на тому чи іншому боці", – написала вона. 

Минулого тижня з’їзд берлінських "Лівих" завершився скандалом через суперечку про антисемітизм.

Тим часом у Фрайбурзі ведуть розслідування через расистські вигуки на подвір'ї студентського гуртожитку, що сталось ще наприкінці вересня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Близький Схід Ізраїль
Реклама: