В Латвии хотят наказать депутата, который назвал молодежь "идиотами"

Члены президиума Сейма Латвии предложили привлечь к ответственности депутата Александра Кирштейнса за нарушение кодекса этики из-за его высказываний в отношении молодежи.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В латийском Сейме считают, что на заседании 10 октября, когда рассматривали поправки к закону о муниципальных выборах, Кирштейнс сделал оскорбительные и оскорбительные заявления.

Среди прочего, молодежь он назвал "идиотами без социальной ответственности, без мышления и без образования", а говоря о молодых матерях, выразил сомнения в их способности голосовать, если "они не знают, кто отец ребенка".

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Кирштейнс также сравнил своего политического оппонента с хунвейбинами: "В основном хунвейбины были в возрасте от 14 до 16 лет, ну, они похожи на вас, это комплимент для вас„".

Президиум Сейма Латвии считает, что высказывания Кирштейна, которые содержат персональные нападки и пренебрежительные замечания в адрес социальных групп и оппонентов, грубо нарушают Кодекс этики депутатов.

Ответственная комиссия примет решение о вероятном возбуждении дела в среду, 23 октября.

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