Суд ЄС скасував "старі" санкції проти молдовського олігарха-втікача Плахотнюка

Генеральний суд Європейського Союзу в середу, 23 жовтня, скасував рішення Ради ЄС від 2023 року про запровадження санкцій проти молдовського олігарха-втікача Володимира Плахотнюка, але він залишається в санкційних списках ЄС.

Про це молдовській службі "Радіо Свобода" повідомили в МЗС Молдови, передає "Європейська правда".

Суд ЄС обґрунтував своє рішення стосовно Плахотнюка тим, що Рада Євросоюзу у рішенні від 2023 року не вказала причини і докази його включення до списку осіб, на яких накладено санкції за дії, що дестабілізують Молдову.

Рішення Суду ЄС не є остаточним і може бути оскаржене протягом двох місяців.

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Молдовське Міністерство закордонних справ уточнило, що олігарх-утікач залишиться в санкційному списку ЄС, зокрема "на підставі рішення від 2024 року і додаткових доказів".

"Є кілька аргументів і рішень Ради ЄС у цій справі, отже, не всі засоби правового захисту були вичерпані", – додали у відомстві.

Агенти проросійського впливу в Молдові Марина Таубер, Ілан Шор, Володимир Плахотнюк, Георгій Кавкалюк і росіянин Ігор Чайка потрапили до списків осіб, проти яких країни ЄС запровадили санкції у 2023 році за спроби дестабілізації Молдови.

У квітні 2024 року санкції продовжили ще на один рік, це рішення залишається чинним.

Влад Плахотнюк – молдовський олігарх, який фігурує в кількох кримінальних провадженнях. Під тиском США Плахотнюк утік з Молдови на тлі загострення політичної кризи у 2019 році. Він склав із себе повноваження голови Демократичної партії Молдови, яка до того часу була партією влади.

У жовтні 2022 року США запровадили санкції проти Плахотнюка, лідера проросійської партії "Шор" Ілана Шора та ще семи пов’язаних з ними осіб "за системну корупцію та втручання у вибори, підтримуване Кремлем".