Суд ЕС отменил "старые" санкции против молдавского олигарха-беглеца Плахотнюка

Генеральный суд Европейского Союза в среду, 23 октября, отменил решение Совета ЕС от 2023 года о введении санкций против молдавского олигарха-беглеца Владимира Плахотнюка, но он остается в санкционных списках ЕС.

Об этом молдавской службе "Радио Свобода „ сообщили в МИД Молдовы, передает "Европейская правда".

Суд ЕС обосновал свое решение в отношении Плахотнюка тем, что Совет Евросоюза в решении от 2023 года не указал причины и доказательства его включения в список лиц, на которых наложены санкции за действия, дестабилизирующие Молдову.

Решение Суда ЕС не является окончательным и может быть обжаловано в течение двух месяцев.

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Молдавское Министерство иностранных дел уточнило, что беглый олигарх останется в санкционном списке ЕС, в частности "на основании решения от 2024 года и дополнительных доказательств".

"Есть несколько аргументов и решений Совета ЕС по этому делу, следовательно, не все средства правовой защиты были исчерпаны", – добавили в ведомстве.

Агенты пророссийского влияния в Молдове Марина Таубер, Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Георгий Кавкалюк и россиянин Игорь Чайка попали в списки лиц, против которых страны ЕС ввели санкции в 2023 году за попытки дестабилизации Молдовы.

В апреле 2024 года санкции продлили еще на один год, это решение остается в силе.

Влад Плахотнюк – молдавский олигарх, который фигурирует в нескольких уголовных производствах. Под давлением США Плахотнюк сбежал из Молдовы на фоне обострения политического кризиса в 2019 году. Он сложил с себя полномочия председателя Демократической партии Молдовы, которая к тому времени была партией власти.

В октябре 2022 года США ввели санкции против Плахотнюка, лидера пророссийской партии "Шор" Илана Шора и еще семи связанных с ними лиц "за системную коррупцию и вмешательство в выборы, поддерживаемое Кремлем".