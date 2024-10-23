Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що уряд країни обговорить посилення повноважень антивакцинатора Петера Котлара, призначеного уповноваженим із розслідування боротьби з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Під час зустрічі з Котларом Фіцо висловив йому повну підтримку та анонсував, що його повноваження будуть посилені, аби він міг "більш ефективно виконувати" свої повноваження.

Передбачається, що Котлар зможе доручати конкретним членам уряду Словаччини порушувати кримінальні справи проти невідомого або конкретного підозрюваного.

Реклама:

Як зазначає Aktuality, зустріч прем’єра Словаччини з урядовим уповноваженим відбулась після того, як останній назвав Фіцо "альфа-політиком".

Петер Котлар, за освітою ортопед, на початку жовтня опублікував свій звіт про дії попередніх урядів Словаччини під час пандемії COVID-19. Він зізнавався, що його "дослідження" не ґрунтуються на достатніх даних.

Вірус, як ідеться у звіті, був штучно створений в китайських лабораторіях, а пізніше над ним працювали українці, яких Владімір Путін хотів зупинити вторгненням, а також що мРНК-вакцини змінюють ДНК людини і є заразними.

Після публікації звіту міністерка охорони здоров’я Словаччини Зузана Долінкова подала у відставку, висловивши незгоду з тим, що дії антивакцинатора Котлара підтримує прем’єр.

Крім того, уповноважений вступив у конфлікт із главою МВС Матушем Шутаєм Ештоком, який оголосив про паралельне розслідування дій влади під час пандемії COVID-19 у 2020-2023 роках.

Читайте більше про те, чому захиталася проросійська коаліція у Словаччині і які наслідки це матиме.