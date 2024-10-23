Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что правительство страны обсудит усиление полномочий антивакцинатора Петера Котлара, назначенного уполномоченным по расследованию борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Во время встречи с Котларом Фицо выразил ему полную поддержку и анонсировал, что его полномочия будут усилены, чтобы он мог "более эффективно выполнять" свои полномочия.

Предполагается, что Котлар сможет поручать конкретным членам правительства Словакии возбуждать уголовные дела против неизвестного или конкретного подозреваемого.

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Как отмечает Aktuality, встреча премьера Словакии с правительственным уполномоченным состоялась после того, как последний назвал Фицо "альфа-политиком".

Петер Котлар, по образованию ортопед, в начале октября опубликовал свой отчет о действиях предыдущих правительств Словакии во время пандемии COVID-19. Он признавался, что его "исследования" не основаны на достаточных данных.

Вирус, как говорится в отчете, был искусственно создан в китайских лабораториях, а позже над ним работали украинцы, которых Владимир Путин хотел остановить вторжением, а также что мРНК-вакцины изменяют ДНК человека и являются заразными.

После публикации отчета министр здравоохранения Словакии Зузана Долинкова подала в отставку, выразив несогласие с тем, что действия антивакцинатора Котлара поддерживает премьер.

Кроме того, уполномоченный вступил в конфликт с главой МВД Матушем Шутаем Эштоком, который объявил о параллельном расследовании действий властей во время пандемии COVID-19 в 2020-2023 годах.

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