У Грузії ймовірно затримали чесько-британського журналіста, який їхав висвітлювати вибори

В аеропорту Тбілісі ймовірно затримали чесько-британського журналіста-фрілансера Рея Бейслі, який їхав висвітлювати парламентські вибори.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

22 жовтня Бейслі опублікував у своєму X (Twitter) фото з літака, зазначивши, що прямує у Тбілісі і цієї суботи "буде вирішуватися історія Грузії та регіону". Невдовзі він написав, що після прибуття йому відмовили у в’їзді.

Hello Georgians, Journalists and Czechs. Today at 19:30 I was refused entry into the country of Georgia without reasoning or any further explanation this is unacceptable even the local border force doesn’t know why I wasn’t allowed entry. Anyone who can help please write to me. pic.twitter.com/4HGh3xY9ma

