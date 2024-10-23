У Грузії ймовірно затримали чесько-британського журналіста, який їхав висвітлювати вибори

В аеропорту Тбілісі ймовірно затримали чесько-британського журналіста-фрілансера Рея Бейслі, який їхав висвітлювати парламентські вибори.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

22 жовтня Бейслі опублікував у своєму X (Twitter) фото з літака, зазначивши, що прямує у Тбілісі і цієї суботи "буде вирішуватися історія Грузії та регіону". Невдовзі він написав, що після прибуття йому відмовили у в’їзді.

Hello Georgians, Journalists and Czechs. Today at 19:30 I was refused entry into the country of Georgia without reasoning or any further explanation this is unacceptable even the local border force doesn’t know why I wasn’t allowed entry. Anyone who can help please write to me. pic.twitter.com/4HGh3xY9ma Реклама: October 22, 2024

"Сьогодні о 19:30 мені відмовили у в’їзді до Грузії без жодних обґрунтувань і пояснень. Це неприйнятно, навіть місцеві прикордонники не знають, чому мені не дозволяють в’їзд", – написав він.

Після того Бейслі не писав оновлень. За деякий час його дівчина, українка Марія Капліна написала у своєму Instagram, що у нього забрали усі особисті речі (про що він встиг їй повідомити, а після того забрали і телефон), і відтоді зв’язку з ним немає. Вона додала, що сконтактувала з чеським посольством у Грузії та МЗС, а також місцевими активістами і адвокатами. Вночі дівчина опублікувала нову сторіз про те, що Бейслі не на зв'язку вже понад 8 годин.

Бейслі активно стежить за подіями у Грузії і у тому числі висвітлював протести проти скандального закону про "іноагентів".

В МВС Грузії поки не коментували ситуацію.

Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії відбудуться 26 жовтня і розглядаються як вирішальні для подальшого курсу країни.

За кілька днів до голосування почесний голова партії влади та її перший номер у виборчому списку Бідзіна Іванішвілі повторив обіцянку заборонити головні опозиційні сили у разі отримання конституційної більшості у новому парламенті.

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