У Грузії прийшли з обшуками у домівки співробітників Atlantic Council
Фінансова поліція Грузії прийшла з обшуками у домівки двох грузинських співробітників американського аналітичного центру Atlantic Council у рамках розслідування "відмивання коштів".
Про це повідомляє "Эхо Кавказа" та грузинські журналісти у соцмережах, пише "Європейська правда".
Обшуки пройшли у домівках Софо Гелава та Ето Бузіашвілі. Їхні адвокати повідомили грузинській службі "Радіо Свобода", що обшуки проходили у рамках одного розслідування за статтями про відмивання коштів, шахрайство та ухилення від сплати податків. Прізвища звинувачуваних у цій справі поки невідомі.
Чоловік Софо Гелава написав, що під час обшуку забрали ноутбуки всієї родини.
Обидві експертки займаюся в Atlantic Council дослідженням дезінформації у рамках лабораторії цифрової експертизи DFR Lab.
🚨The financial police are also searching @EtoBuziashvili’s home, who I’m sure you all know and love here. Reportedly, all the Georgians working for the Atlantic Council are being searched right now.– Anna Gvarishvili (@AnnaGvarishvili) October 24, 2024
This is unbelievable. pic.twitter.com/yEqc2aZ46f
22 жовтня у Грузію не впустили чесько-британського журналіста, його багато годин протримали під вартою без зв’язку. 24 жовтня він написав, що летить додому після 34 годин під вартою.
Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії відбудуться 26 жовтня і розглядаються як вирішальні для подальшого курсу країни.
За кілька днів до голосування почесний голова партії влади та її перший номер у виборчому списку Бідзіна Іванішвілі повторив обіцянку заборонити головні опозиційні сили у разі отримання конституційної більшості у новому парламенті.
Читайте також Тбілісі між двох вогнів: що може визначити переможця виборів у Грузії