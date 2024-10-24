У Грузії прийшли з обшуками у домівки співробітників Atlantic Council

Фінансова поліція Грузії прийшла з обшуками у домівки двох грузинських співробітників американського аналітичного центру Atlantic Council у рамках розслідування "відмивання коштів".

Про це повідомляє "Эхо Кавказа" та грузинські журналісти у соцмережах, пише "Європейська правда".

Обшуки пройшли у домівках Софо Гелава та Ето Бузіашвілі. Їхні адвокати повідомили грузинській службі "Радіо Свобода", що обшуки проходили у рамках одного розслідування за статтями про відмивання коштів, шахрайство та ухилення від сплати податків. Прізвища звинувачуваних у цій справі поки невідомі.

Чоловік Софо Гелава написав, що під час обшуку забрали ноутбуки всієї родини.

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Обидві експертки займаюся в Atlantic Council дослідженням дезінформації у рамках лабораторії цифрової експертизи DFR Lab.

🚨The financial police are also searching @EtoBuziashvili’s home, who I’m sure you all know and love here. Reportedly, all the Georgians working for the Atlantic Council are being searched right now.



This is unbelievable. pic.twitter.com/yEqc2aZ46f – Anna Gvarishvili (@AnnaGvarishvili) October 24, 2024

22 жовтня у Грузію не впустили чесько-британського журналіста, його багато годин протримали під вартою без зв’язку. 24 жовтня він написав, що летить додому після 34 годин під вартою.

Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії відбудуться 26 жовтня і розглядаються як вирішальні для подальшого курсу країни.

За кілька днів до голосування почесний голова партії влади та її перший номер у виборчому списку Бідзіна Іванішвілі повторив обіцянку заборонити головні опозиційні сили у разі отримання конституційної більшості у новому парламенті.

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