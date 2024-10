У Грузії прийшли з обшуками у домівки співробітників Atlantic Council

Фінансова поліція Грузії прийшла з обшуками у домівки двох грузинських співробітників американського аналітичного центру Atlantic Council у рамках розслідування "відмивання коштів".

Про це повідомляє "Эхо Кавказа" та грузинські журналісти у соцмережах, пише "Європейська правда".

Обшуки пройшли у домівках Софо Гелава та Ето Бузіашвілі. Їхні адвокати повідомили грузинській службі "Радіо Свобода", що обшуки проходили у рамках одного розслідування за статтями про відмивання коштів, шахрайство та ухилення від сплати податків. Прізвища звинувачуваних у цій справі поки невідомі.

Чоловік Софо Гелава написав, що під час обшуку забрали ноутбуки всієї родини.

Обидві експертки займаюся в Atlantic Council дослідженням дезінформації у рамках лабораторії цифрової експертизи DFR Lab.

🚨The financial police are also searching @EtoBuziashvili’s home, who I’m sure you all know and love here. Reportedly, all the Georgians working for the Atlantic Council are being searched right now.



This is unbelievable. pic.twitter.com/yEqc2aZ46f