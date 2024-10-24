Венеция продлевает действие платного въезда в город до следующего года

Власти итальянской Венеции до следующего года продлили срок действия платного въезда в город и несколько видоизменяют систему, увеличив количество дней, в которые туристы должны платить за въезд, и удвоив плату для тех, кто не бронирует места заранее.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро отметил, что налог призван помочь городу и его жителям бороться с чрезмерным туризмом, не допуская наплыва посетителей во время многолюдных праздников и выходных.

Новая пилотная система начнет действовать с 18 апреля 2025 года и продлится до 27 июля – сбор будет взиматься каждую пятницу, а также в выходные и праздничные дни, всего 54 дня.

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Туристы, которые не бронируют места заранее, будут платить 10 евро вместо привычных 5.

Плату будут взимать в пиковое время наплыва туристов – с 8.30 до 16.00.

Освобождение от уплаты предоставляется резидентам, венецианцам, студентам и работникам, а также туристам, забронировавшим гостиницы или другое жилье.

В конце первого тестового этапа, в июле прошлого года, венецианские власти заявили, что налог принес 2,4 млн евро.

Также в июне в Венеции вступили в силу новые правила, запрещающие использование громкоговорителей и ограничивающие размер туристических групп до 25 человек.