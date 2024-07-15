У Венеції розповіли, скільки вдалося заробити за час дії програми з платним в'їздом

В італійській Венеції напередодні завершилась пілотна програма, яка передбачала стягнення плати з туристів за в'їзд у місто.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Згідно з підрахунками агентства на основі даних від міської влади, за 2,5 місяця дії програми податок у розмірі 5 євро сплатили майже 450 тисяч туристів, що принесло місту близько 2,2 мільйона євро.

Посадовці заявляють, що гроші будуть використані на основні послуги, які коштують у Венеції дорожче, ніж в інших італійських містах, зокрема на вивезення сміття та благоустрій.

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Міська влада Венеції обіцяла великі штрафи для порушників, але, зрештою, під час перевірок так і не виписали жодного штрафу, який міг становити від 8500 до 20 800 євро на день.

Відповідальний за туризм у Венеції посадовець Сімоне Вентуріні зазначив, що програму збору з туристів продовжать і розширять. За його словами, розглядається пропозиція подвоїти збір до 10 євро наступного року.

Водночас є й опоненти програми, які назвали експеримент провальним. Вони стверджують, що туристичний збір не зміг зробити місто більш придатним для життя мешканців, як планувалося.

На знак протесту кілька десятків активістів зібралися в суботу біля залізничного вокзалу Санта-Лючія. Вони стверджували, що збір не зміг зменшити кількість туристів в пікові дні, як це передбачалося.

Багато банерів на суботньому протесті також свідчили про все більше занепокоєння системою електронного та відеоспостереження, яку Венеція запровадила у 2020 році для моніторингу даних мобільних телефонів людей, які прибувають до міста, що є основою системи контролю за туризмом.

Плакати містили попередження про використання персональних даних та відсутність конфіденційності даних.

Нагадаємо, з весни 2024 року Венеція у тестовому режимі запровадила платний в'їзд у місто у піковий час напливу туристів для тих, хто не залишається на ночівлю.

Також у червні у Венеції набули чинності нові правила, що забороняють використання гучномовців та обмежують розмір туристичних груп до 25 осіб.