Італійські ліві популісти розірвуть зв’язки із засновником партії

Ліва популістська партія Італії "Рух 5 зірок", яка стала відомою після перемоги на виборах 2013 року, вирішила розірвати відносини зі своїм засновником – коміком Беппе Грілло – через його "саботаж".

Про це в інтерв’ю італійському телеведучому Бруно Веспі заявив нинішній лідер партії, експрем’єр Італії Джузеппе Конте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В уривках з книги Веспи, опублікованих у четвер, Конте сказав, що у його відносинах із Грілло – який обіймає формальну посаду радника з питань комунікацій "Руху 5 зірок" і зберігає неформальний вплив на партію – "щось незворотно дало тріщину".

"Зіткнення відбувається не між Грілло і Конте, а між Грілло і його власною спільнотою", – стверджує нинішній лідер "Руху 5 зірок".

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Конте звинуватив Грілло у керуванні "контркомунікаційною машиною" та небажанні співпрацювати й додав, що не продовжить річний контракт із коміком на 300 тисяч євро.

Між обома політиками неодноразово спалахували конфлікти, надто після того, як Джузеппе Конте формально очолив "Рух 5 зірок" – на той час другу найбільшу опозиційну партію Італії – у 2021 році.

Заснована у 2009 році, партія протягом наступного десятиліття сколихнула італійську політику, отримавши 25% голосів у 2013 році і увійшовши до складу уряду п'ять років по тому.

В останні роки "Рух 5 зірок" втратив свої позиції через внутрішні політичні розбіжності. На виборах до Європарламенту партія здобула 10,5% підтримки – на сім пунктів менше, ніж п'ять років тому.