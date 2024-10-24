Итальянские левые популисты разорвут связи с основателем партии

Левая популистская партия Италии "Движение 5 звезд", которая стала известной после победы на выборах 2013 года, решила разорвать отношения со своим основателем – комиком Беппе Грилло – из-за его "саботажа".

Об этом в интервью итальянскому телеведущему Бруно Веспи заявил нынешний лидер партии, экс-премьер Италии Джузеппе Конте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В отрывках из книги Веспи, опубликованных в четверг, Конте сказал, что в его отношениях с Грилло – который занимает формальную должность советника по вопросам коммуникаций "Движения 5 звезд" и сохраняет неформальное влияние на партию – "что-то необратимо дало трещину".

"Столкновение происходит не между Грилло и Конте, а между Грилло и его собственным сообществом", – утверждает нынешний лидер „Движения 5 звезд".

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Конте обвинил Грилло в управлении "контркоммуникационной машиной" и нежелании сотрудничать и добавил, что не продлит годовой контракт с комиком на 300 тысяч евро.

Между обоими политиками неоднократно вспыхивали конфликты, особенно после того, как Джузеппе Конте формально возглавил "Движение 5 звезд" – в то время вторую крупнейшую оппозиционную партию Италии – в 2021 году.

Основанная в 2009 году, партия в течение следующего десятилетия всколыхнула итальянскую политику, получив 25% голосов в 2013 году и войдя в состав правительства пять лет спустя.

В последние годы "Движение 5 звезд" потеряло свои позиции из-за внутренних политических разногласий. На выборах в Европарламент партия получила 10,5% поддержки – на семь пунктов меньше, чем пять лет назад.