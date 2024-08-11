Кампанія Трампа заявила, що хакери зламали її переписку

Виборчий штаб колишнього президента США Дональда Трампа заявив у суботу, що хакери отримали доступ до електронних листів кампанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив речник кампанії Трампа Стівен Чонг в інтерв'ю CNN.

Раніше в суботу видання Politico повідомило, що отримало електронні листи з анонімного акаунта з документами з передвиборчої кампанії Трампа.

"Ці документи були отримані незаконно з іноземних джерел, ворожих Сполученим Штатам, з метою втрутитися у вибори 2024 року і посіяти хаос у нашому демократичному процесі", – заявив Чонг телеканалу.

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Він вказав на нещодавню доповідь, опубліковану корпорацією Microsoft, в якій йдеться про те, що іранські оперативники активізували свої спроби впливати на президентські вибори в США і стежити за ними.

"У п'ятницю в новому звіті Microsoft було виявлено, що іранські хакери зламали обліковий запис топ-посадовця президентської кампанії США в червні 2024 року, що збігається в часі з вибором президентом Трампом кандидата на посаду віцепрезидента.

Це сталося після нещодавніх повідомлень про іранську змову з метою вбивства президента Трампа приблизно в той самий час, коли сталася трагедія в Батлері, штат Пенсильванія", – сказав Чонг, маючи на увазі спробу вбивства Трампа на мітингу.

"Іранці знають, що президент Трамп зупинить їхнє правління терору так само, як він робив це в перші чотири роки свого перебування в Білому домі. Будь-які ЗМІ або новинні агентства, які передруковують документи або внутрішні повідомлення, виконують волю ворогів Америки і роблять саме те, що вони хочуть", – додав представник кампанії.

Досі не зрозуміло, чи несе відповідальність за злам Іран. Місія Ірану в ООН заявила, що "не має жодної довіри до таких повідомлень".

ФБР заявило, що "знає про повідомлення ЗМІ, і наразі не має жодних додаткових коментарів чи інформації".

У суботу Білий дім заявив, що засуджує будь-які спроби іноземного втручання в американські вибори.

Наприкінці липня розвідка США повідомила, що очікує спроб іноземного втручання в президентські вибори.