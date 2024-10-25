У НАТО запевняють, що їхній офіс у Женеві не порушує нейтралітету Швейцарії

Голова нового офісу зв’язку Північноатлантичного Альянсу в Женеві іспанець Хоакін Моліна заявив, що його посада не порушує нейтралітету країни перебування, оскільки він не відповідає за відносини з Берном.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству Keystone-ATS, повідомляє "Європейська правда".

Моліна нагадав, що НАТО вже має офіси зв'язку в інших великих містах, як-то Нью-Йорк і Відень.

"Те, що нас тут не було, було чимось на зразок аномалії… Женева – це світовий центр дипломатії. У світі немає іншого міста з такою об'єднавчою силою, як Женева", – додав представник Альянсу.

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Він додав, що його роль полягає у роботі з міжнародними організаціями та неурядовими організаціями, штаб-квартири яких розташовані в Женеві.

"Мій офіс не має нічого спільного з двосторонніми відносинами. Це те, що вирішується між Брюсселем (там розташована штаб-квартира НАТО. – Ред.) і Берном. Присутність тут офісу зв'язку жодним чином не впливає на швейцарський нейтралітет", – підкреслив Моліна.

Уперше про наміри відкрити представництво в Женеві НАТО оголосив за підсумками саміту у Вільнюсі в 2023 році, а ще раніше цю ідею підтримали в профільному комітеті верхньої палати швейцарського парламенту.

Швейцарський уряд дав згоду на відкриття офісу Альянсу в липні 2024-го.

Швейцарська влада й суспільство загалом усе більше схиляються до посилення безпекової співпраці, зокрема і з Північноатлантичним Альянсом.

Більше про це – у статті Легкий флірт чи членство в НАТО? Як Швейцарія змінює відносини з Альянсом