В НАТО уверяют, что их офис в Женеве не нарушает нейтралитет Швейцарии

Глава нового офиса связи Североатлантического Альянса в Женеве испанец Хоакин Молина заявил, что его должность не нарушает нейтралитета страны пребывания, поскольку он не отвечает за отношения с Берном.

Об этом он сказал в интервью агентству Keystone-ATS, сообщает "Европейская правда".

Молина напомнил, что НАТО уже имеет офисы связи в других крупных городах, таких как Нью-Йорк и Вена.

"То, что нас здесь не было, было чем-то вроде аномалии... Женева – это мировой центр дипломатии. В мире нет другого города с такой объединяющей силой, как Женева", – добавил представитель Альянса.

Реклама:

Он добавил, что его роль заключается в работе с международными организациями и неправительственными организациями, штаб-квартиры которых расположены в Женеве.

"Мой офис не имеет ничего общего с двусторонними отношениями. Это то, что решается между Брюсселем (там расположена штаб-квартира НАТО. – Ред.) и Берном. Присутствие здесь офиса связи никоим образом не влияет на швейцарский нейтралитет", – подчеркнул Молина.

Впервые о намерениях открыть представительство в Женеве НАТО объявил по итогам саммита в Вильнюсе в 2023 году, а еще раньше эту идею поддержали в профильном комитете верхней палаты швейцарского парламента.

Швейцарское правительство дало согласие на открытие офиса Альянса в июле 2024-го.

Швейцарские власти и общество в целом все больше склоняются к усилению сотрудничества в сфере безопасности, в том числе и с Североатлантическим Альянсом.

Больше об этом – в статье Легкий флирт или членство в НАТО? Как Швейцария меняет отношения с Альянсом