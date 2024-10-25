В Чехии расследуют хищения на производстве хлеба, СМИ пишут о связях с Бабишем

Чешские власти объявили обвинения одной компании и двум людям в мошенничестве с субсидиями на сумму 3,9 миллиона евро на производстве тостового хлеба, причем к этому может быть причастна компания, связанная с экс-премьером Андреем Бабишем.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Европейская прокуратура – орган ЕС – объявил, что подозреваемые обвиняются во введении в заблуждение Министерства промышленности и торговли Чехии для получения 3,9 миллиона евро субсидий из фондов ЕС.

Чешские власти наложили арест на недвижимость компании-фигуранта, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный национальному бюджету, заявили в полиции Чехии.

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Официально фигурантов не раскрывают, но СМИ сообщили, что дело связано с компанией Penam – хлебопекарным бизнесом конгломерата Agrofert, который контролировался миллиардером, сельскохозяйственным магнатом и бывшим премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

В 2018 году Penam получила 3,9 миллиона евро субсидий на инновационную линию для производства тостового хлеба.

Но в 2022-м Министерство промышленности Чехии объявило об отзыве субсидии после аудита Еврокомиссии, который обнаружил, что "инновационная" производственная линия на самом деле не является инновационной, потому что уже использовалась на другой пекарне Agrofert.

В случае признания вины обвиняемым грозит от пяти до 10 лет заключения. Если же виновной признают компанию, суд может наложить на нее штраф до 1,44 миллиона евро и конфискацию активов.

Как уже писала "ЕвроПравда", это не первый подобный случай сомнительного получения компанией Бабиша субсидий.

Недавно правительство Словакии также пошло экс-премьеру Чехии навстречу в вопросе "отбеливания" его прошлого, а именно – сотрудничества с советскими спецслужбами.