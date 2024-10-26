Австрия передала 10 автобусов для Марганецкой громады

Австрия передала Украине 10 автобусов, которые получила Марганецкая община Днепропетровской области.

Об этом сообщило посольство Австрии в Украине, информирует "Европейская правда".

Автобусы передала австрийская неправительственная организация Hilfswerk International.

🌍Hilfswerk International 🇺🇦 continues to support the communities that need help the most, in particular in those regions that are in the critical zone. Another 10 buses were successfully delivered by @Hilfswerk_Intl to the Marhanets community.

We are stronger together.... pic.twitter.com/yAdbXqpNdJ Реклама: October 24, 2024

"Hilfswerk International продолжает поддерживать общины, которые больше всего нуждаются в помощи, в частности в тех регионах, находящихся в критической зоне. Еще 10 автобусов были успешно доставлены Марганецкой общине", – говорится в сообщении посольства.

Напомним, в пятницу 18 карет скорой помощи и медицинские наборы от Словакии были отправлены медикам Киевской и Сумской областей.

В октябре стало известно, что Словакия предоставит 500 тысяч евро на энергетические нужды Украины.