Австрия передала 10 автобусов для Марганецкой громады

Австрия передала Украине 10 автобусов, которые получила Марганецкая община Днепропетровской области.

Об этом сообщило посольство Австрии в Украине, информирует "Европейская правда".

Автобусы передала австрийская неправительственная организация Hilfswerk International.

🌍Hilfswerk International 🇺🇦 continues to support the communities that need help the most, in particular in those regions that are in the critical zone. Another 10 buses were successfully delivered by @Hilfswerk_Intl to the Marhanets community.

We are stronger together.... pic.twitter.com/yAdbXqpNdJ

