ЗМІ: Байден просив Ізраїль підготувати удар у відповідь по Ірану, який би стримав майбутні атаки

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови минулого тижня закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу "підготувати" такий удар по Ірану у відповідь на його ракетні удари, які б стримав майбутні атаки.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника адміністрації США, інформує "Європейська правда".

За даними телеканалу, американські посадовці очікували, що Ізраїль завдасть удару у відповідь по Ірану до 5 листопада.

В ході розмови з Нетаньягу Байден обговорив загальну ситуацію і "закликав прем'єр-міністра розробити відповідь, яка б стримувала подальші атаки на Ізраїль і водночас зменшувала ризик подальшої ескалації", сказав співрозмовник телеканалу.

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"І це наша мета. Це також мета Ізраїлю, як вони заявили сьогодні ввечері, якщо Іран вирішить відповісти, ми повністю готові знову захищатися від будь-якого нападу", – сказав посадовець.

Збройні сили Ізраїлю заявили про удари по Ірану у відповідь "на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму". Цілями ізраїльських ударів стали військові об'єкти.

В адміністрації президента США заявили, що американська сторона не брала участь в операції Ізраїлю проти Ірану.

Британський прем'єр Кір Стармер закликав Іран не відповідати на атаку, заявивши, що Близький Схід повинен "уникнути подальшої регіональної ескалації".